Полиция ищет свидетелей убийства мужчины в городе Харьковской области
Правоохранители устанавливают особу, причастную к убийству мужчины на железнодорожной станции в городе Первомайский, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
О смерти мужчины стало известно утром 2 апреля – именно тогда в полицию сообщили, что возле автобусной остановки на железнодорожной станции «Лихачово» лежит мужчина в крови.
Правоохранители обнаружили тело 33-летнего жителя села Парижское Лозовского района. С места происшествия изъяли вещественные доказательства. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о личности злоумышленника и обстоятельствах преступления, просим обратиться в отделение полиции № 1 Лозовского РПП по телефонам: 102 или в дежурную часть (05748) 3-21-12, 066-834-05- 82 или другим удобным для вас способом.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 18:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают особу, причастную к убийству мужчины на железнодорожной станции в городе Первомайский, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.".