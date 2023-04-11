13 лет за решеткой проведет харьковчанин, зарезавший волонтера

В Харькове наконец-то суд вынес приговор – 13 лет заключения для мужчины, который 4,5 года назад убил волонтера реабилитационного центра, сообщила прокуратура Харьковской области.

Летом 2018 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, пришел к своим родителям и потребовал от них 10 тысяч долларов США и ключи от семейного автомобиля, потому что задолжал кредиторам большие средства. Сын вел себя агрессивно и угрожал сжечь квартиру, если родители не отдадут ему все.

Испугавшись, родители позвонили старшему сыну, который является руководителем реабилитационного центра, чтобы тот попросил волонтеров приехать к ним на помощь и унять младшего сына.

Когда приехали три волонтера, мужчина не успокоился. Он достал раскладной нож и стал угрожать. Один из волонтеров подошел ближе к злоумышленнику, попросил его прекратить вести себя агрессивно и спрятать нож.

Однако сын-наркоман намеренно ударил мужчину ножом в область сердца, от чего тот скончался на месте.

Обвиняемый в суде свою вину не признал и в течение всего следствия выдвигал четыре разные версии, пытаясь оправдаться. Адвокаты просили закрыть уголовное производство из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления. Они обосновали это тем, что их клиент оборонялся, мужчину хотели незаконно лишить свободы и поместить в реабилитационный центр для лечения. Что касается убийства, то сторона защиты добавила, что это произошло случайно.

4 апреля 2023 года коллегия судей Жовтневого районного суда Харькова вынесла обвинительный приговор в отношении мужчины. Суд признал виновным 37-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.