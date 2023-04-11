13 років за ґратами сидітиме харків’янин, який зарізав волонтера

У Харкові нарешті суд ухвалив вирок – 13 років ув’язнення для чоловіка, який 4,5 роки тому вбив волонтера реабілітаційного центру, повідомила прокуратура Харківської області.

Улітку 2018 року чоловік, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, прийшов до своїх батьків та почав вимагати від них 10 тисяч доларів США та ключі від сімейної автівки, тому що заборгував кредиторам великі кошти. Син поводив себе агресивно та погрожував спалити квартиру, якщо батьки не віддадуть йому все.

Злякавшись, батьки подзвонили старшому сину, який є керівником реабілітаційного центру, щоб той попросив волонтерів приїхати до них на допомогу та вгамувати молодшого сина.

Коли приїхали троє волонтерів, чоловік не заспокоївся. Він дістав розкладний ніж та почав погрожувати їм. Один з них підійшов найближче до зловмисника, попросив його припинити поводити себе агресивно та сховати ніж.

Проте син-наркоман навмисно вдарив чоловіка ножем в область серця, від чого той помер на місці.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав та протягом всього слідства висував чотири різні версії, намагаючись виправдати себе. Адвокати просили закрити кримінальне провадження у зв‘язку із відсутністю у діях чоловіка складу злочину. Вони обґрунтували це тим, що їх клієнт оборонявся, чоловіка хотіли незаконно позбавити волі та помістити в реабілітаційний центр на лікування. Щодо вбивства, то сторона захисту додала, що це сталось випадково.

4 квітня 2023 року колегія суддів Жовтневого районного суду Харкова винесла обвинувальний вирок щодо чоловіка. Суд визнав винним 37-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.