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Поліція шукає свідків вбивства у місті на Харківщині

Події 18:20   13.04.2023
Оксана Якушко
Поліція шукає свідків вбивства у місті на Харківщині

Правоохоронці встановлюють особу, причетну до вбивства чоловіка на залізничній станції у місті Первомайський, повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Про смерть чоловіка стало відомо вранці 2 квітня – саме тоді до поліції повідомили, що біля автобусної зупинки на залізничній станції «Лихачово» лежить чоловік у крові.

Правоохоронці виявили тіло 33-річного мешканця села Паризьке Лозівського району. З місця події вилучили речові докази. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Слідчі внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

Шановні громадяни, якщо ви володієте якоюсь інформацією про особу зловмисника та обставини злочину, просимо звернутися до відділення поліції № 1 Лозовського РПП за телефонами: 102 або до чергової частини (05748) 3-21-12, 066-834-05- 82 або іншим зручним для вас способом.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 18:20;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють особу, причетну до вбивства чоловіка на залізничній станції у місті Первомайський, повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.".