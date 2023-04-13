Поліція шукає свідків вбивства у місті на Харківщині

Правоохоронці встановлюють особу, причетну до вбивства чоловіка на залізничній станції у місті Первомайський, повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Про смерть чоловіка стало відомо вранці 2 квітня – саме тоді до поліції повідомили, що біля автобусної зупинки на залізничній станції «Лихачово» лежить чоловік у крові.

Правоохоронці виявили тіло 33-річного мешканця села Паризьке Лозівського району. З місця події вилучили речові докази. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Слідчі внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

Шановні громадяни, якщо ви володієте якоюсь інформацією про особу зловмисника та обставини злочину, просимо звернутися до відділення поліції № 1 Лозовського РПП за телефонами: 102 або до чергової частини (05748) 3-21-12, 066-834-05- 82 або іншим зручним для вас способом.