Суд вынес приговор мужчине, устроившему поножовщину на детплощадке в Харькове

30-летний мужчина набросился с ножом на гражданина, сделавшего ему замечание из-за нецензурной лексики. Конфликт случился во дворе дома на пр. Тракторостроителей в Харькове.

«Рядом с местом, где находились дети, которых родители вывели на прогулку, находился громко ругавшийся человек и выражавшийся нецензурной лексикой. Другой мужчина сделал ему замечание, в результате чего возникла ссора. 30-летний злоумышленник, которому не понравилось, что его просят прекратить ругаться, схватил имевший при себе нож и нанес им несколько ударов по туловищу мужчины, сделавшего ему замечание. После чего пытался скрыться с места преступления», — описали события в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Пострадавшего срочно отправили в больницу. Медикам удалось спасти его жизнь. Сам конфликт случился около 21:30 2020 года возле детской площадки, расположенной по ул. Тракторостроителей в Харькове. Подозреваемого задержали, а на днях райсуд в Харькове вынес ему приговор — восемь лет лишения свободы. Мужчину признали виновным в законченном покушении на умышленное убийство.