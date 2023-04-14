Суд вынес приговор мужчине, устроившему поножовщину на детплощадке в Харькове
30-летний мужчина набросился с ножом на гражданина, сделавшего ему замечание из-за нецензурной лексики. Конфликт случился во дворе дома на пр. Тракторостроителей в Харькове.
«Рядом с местом, где находились дети, которых родители вывели на прогулку, находился громко ругавшийся человек и выражавшийся нецензурной лексикой. Другой мужчина сделал ему замечание, в результате чего возникла ссора. 30-летний злоумышленник, которому не понравилось, что его просят прекратить ругаться, схватил имевший при себе нож и нанес им несколько ударов по туловищу мужчины, сделавшего ему замечание. После чего пытался скрыться с места преступления», — описали события в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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Пострадавшего срочно отправили в больницу. Медикам удалось спасти его жизнь. Сам конфликт случился около 21:30 2020 года возле детской площадки, расположенной по ул. Тракторостроителей в Харькове. Подозреваемого задержали, а на днях райсуд в Харькове вынес ему приговор — восемь лет лишения свободы. Мужчину признали виновным в законченном покушении на умышленное убийство.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 09:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " 30-летний мужчина набросился с ножом на гражданина, сделавшего ему замечание из-за нецензурной лексики. Конфликт случился во дворе дома на пр. Тракторостроителей в Харькове".