Суд приговорив чоловіка, що влаштував поножовщину на дитмайданчику в Харкові

30-річний чоловік накинувся з ножем на громадянина, який зробив йому зауваження через нецензурну лексику. Конфлікт стався у дворі будинку на пр. Тракторобудівників у Харкові.

“Поруч з місцем, де перебували діти, яких батьки вивели на прогулянку, знаходився чоловік, який голосно лаявся і виражався нецензурною лексикою.Інший чоловік зробив йому зауваження, в результаті чого виникла сварка. 30-річний зловмисник, якому не сподобалось, що його просять припинити лаятися, схопив ніж, який мав при собі, та завдав ним декілька ударів по тулубу чоловіка, який зробив йому зауваження, після чого намагався втекти з місця злочину“, — описали події в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Потерпілого терміново відправили до лікарні. Медикам вдалося врятувати його життя. Сам конфлікт стався близько 21:30 2020 біля дитячого майданчика, розташованого по вул. Тракторобудівників у Харкові. Підозрюваного затримали, а днями райсуд у Харкові виніс йому вирок – вісім років позбавлення волі. Чоловіка визнали винним у закінченому замаху на навмисне вбивство.