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Угнанное авто остановили патрульные в районе ХТЗ в Харькове (фото)

Общество 22:59   14.04.2023
Елена Нагорная
Угнанное авто остановили патрульные в районе ХТЗ в Харькове (фото) Фото: УПП в Харьковской области

Днем 14 апреля на улице Михаила Водяного в Харькове сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Seat Ibiza, который находился в розыске. Водитель предоставил поддельные документы на машину.

Водитель нарушил правила дорожного движения, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства, которое предоставил водитель, отсутствовали необходимые защитные элементы, а текст был не напечатан. Полицейские обнаружили, что данное свидетельство было сдано в архив и числилось за другим автомобилем. Впоследствии инспекторы установили, что автомобиль находится в активном розыске.


Фото: УПП в Харьковской области

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которая будет устанавливать обстоятельства.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 22:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 14 апреля на улице Михаила Водяного в Харькове сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Seat Ibiza, который находился в розыске. Водитель предоставил поддельные документы на машину.".