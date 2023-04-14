Угнанное авто остановили патрульные в районе ХТЗ в Харькове (фото)

Днем 14 апреля на улице Михаила Водяного в Харькове сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Seat Ibiza, который находился в розыске. Водитель предоставил поддельные документы на машину.

Водитель нарушил правила дорожного движения, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства, которое предоставил водитель, отсутствовали необходимые защитные элементы, а текст был не напечатан. Полицейские обнаружили, что данное свидетельство было сдано в архив и числилось за другим автомобилем. Впоследствии инспекторы установили, что автомобиль находится в активном розыске.



Фото: УПП в Харьковской области

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которая будет устанавливать обстоятельства.

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