Более 143 га земли за полмиллиарда гривен забирают через суд у завода ХТЗ

Согласно решению Восточного апелляционного хозяйственного суда от 27 января, ПАО «Харьковский тракторный завод» должен вернуть громаде участок площадью более 143 га на территории Роганского поселкового совета Харьковского района. Нормативная денежная оценка земли составляет более полумиллиарда гривен.

Завод получил в аренду участок за пределами населенного пункта для размещения и эксплуатации сооружений предприятий машиностроительной и перерабатывающей промышленности, а также объектов по переработке отходов, сообщает Харьковская областная прокуратура.

«В то же время с 2021 года часть арендованной земли ХТЗ фактически использовал не по целевому назначению — для выращивания сельскохозяйственных культур, в частности кукурузы и подсолнечника. Это подтверждено выводами экспертов, показаниями свидетелей и материалами уголовного производства. Кроме того, предприятие систематически не уплачивало арендную плату. Задолженность достигла почти 14 миллионов гривен, а в течение 2025 года арендная плата вообще не вносилась», — отмечают в ведомстве.

Решением Хозяйственного суда Харьковской области от 4 ноября 2025 года иск прокуратуры о досрочном расторжении договора аренды и взыскании задолженности был удовлетворен в полном объеме. Не согласившись с этим, предприятие подало апелляционную жалобу. Восточный апелляционный хозяйственный суд 27 января оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.

Прокуратура принимает меры по исполнению судебного решения и возврату участка громаде.

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители через суд требуют вернуть Великобурлукской громаде более 15,3 га земли. По данным Харьковской областной прокуратуры, речь об участке, расположенном за пределами населенных пунктов.