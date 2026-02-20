Землю в Харькове за 16,7 млн грн хотят забрать у предприятия: причина
Правоохранители через суд требуют вернуть громаде земельный участок рекреационного назначения по улице Батумской в Харькове.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в августе 2021 года 2 га участка стоимостью 16,7 млн грн передали в аренду частному предприятию для реконструкции спортивной базы и строительства объектов для пребывания спортсменов.
Однако правоохранители установили, что участок передали без проведения земельных торгов — под предлогом того, что на нем якобы расположено одноэтажное нежилое здание, которое находится в собственности арендатора.
«Впрочем, проверка показала: документы, подтверждающие законность приобретения этого здания, его строительство и ввод в эксплуатацию отсутствуют. Установлено, что сооружение было оформлено в собственность на основании договора о совместной деятельности 2013 года, однако самого договора и любых подтверждающих материалов в регистрационном деле нет. В таких условиях предприятие могло получить право аренды этой земли исключительно через земельные торги», — отметили правоохранители.
Кроме того, добавили в прокуратуре, площадь участка почти в 170 раз превышает площадь нежилого здания, а необходимость использования земли именно в таком объеме и по заявленному целевому назначению не доказана.
Поэтому правоохранители обратились в суд с требованием признать договор аренды недействительным, прекратить права аренды и вернуть участок громаде с приведением его в подходящее состояние, в частности, путем снесения нежилого здания.
13 февраля суд открыл производство по делу и запретил предприятию отчуждать нежилое здание до окончательного разрешения спора.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: земля, новости Харькова, участок, Харьковская областная прокуратура;
