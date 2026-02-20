Live

Землю в Харкові за понад 16 млн грн хочуть забрати у підприємства: причина

Суспільство 15:27   20.02.2026
Вікторія Яковенко
Землю в Харкові за понад 16 млн грн хочуть забрати у підприємства: причина Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці через суд вимагають повернути громаді земельну ділянку рекреаційного призначення на вулиці Батумської у Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, у серпні 2021 року 2 га ділянки вартістю 16,7 млн грн передали в оренду приватному підприємству для реконструкції спортивної бази та будівництва об’єктів для перебування спортсменів.

Однак, правоохоронці встановили, що ділянку передали без проведення земельних торгів — під приводом того, що на ній нібито розташована одноповерхова нежитлова будівля, яка перебуває у власності орендаря.

«Втім, перевірка показала: документи, що підтверджують законність набуття цієї будівлі, її будівництво та введення в експлуатацію, відсутні. З’ясовано, що споруда була оформлена у власність на підставі договору про спільну діяльність 2013 року, однак самого договору та будь-яких підтверджуючих матеріалів у реєстраційній справі немає. За таких умов підприємство могло отримати право оренди цієї землі виключно через земельні торги», – зазначили правоохоронці.

Крім того, додали у прокуратурі, площа ділянки майже у 170 разів перевищує площу нежитлової будівлі, а необхідність використання землі саме в такому обсязі та за заявленим цільовим призначенням не доведена.

Тому правоохоронці звернулися до суду з вимогою визнати договір оренди недійсним, припинити права оренди та повернути ділянку громаді з приведенням її у придатний стан, зокрема шляхом знесення нежитлової будівлі.

13 лютого суд відкрив провадження у справі та заборонив підприємству відчужувати нежитлову будівлю до остаточного вирішення спору.

Читайте також: Земля на Балі й мільйони на одяг: майору бригади ДШВ вручили підозру (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Двоє поліцейських загинули на Харківщині під час евакуації: авто атакував дрон
Двоє поліцейських загинули на Харківщині під час евакуації: авто атакував дрон
20.02.2026, 16:46
Сотню фіктивних викладачів виявили у Харкові: подробиці схеми (фото)
Сотню фіктивних викладачів виявили у Харкові: подробиці схеми (фото)
20.02.2026, 16:00
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
20.02.2026, 16:06
ШІ забере роботу? Чи хвилюватися тестувальникам – прогноз Kharkiv IT Cluster
ШІ забере роботу? Чи хвилюватися тестувальникам – прогноз Kharkiv IT Cluster
20.02.2026, 13:20
Реставрація чи офісний центр із паркінгом? Битва за маєток у центрі Харкова 📹
Реставрація чи офісний центр із паркінгом? Битва за маєток у центрі Харкова 📹
20.02.2026, 16:19
Загиблий, двоє постраждалих: вночі РФ атакувала підприємство на Харківщині 📹
Загиблий, двоє постраждалих: вночі РФ атакувала підприємство на Харківщині 📹
20.02.2026, 14:05

Новини за темою:

20.02.2026
Землю в Харкові за понад 16 млн грн хочуть забрати у підприємства: причина
13.02.2026
Розорювали стародавнє поселення: в аграрія забирають землю на Харківщині
29.01.2026
Понад 143 га землі за пів мільярда гривень забирають через суд у заводу ХТЗ
09.01.2026
На Харківщині у підприємства хочуть забрати 15 га землі: що сталося
17.12.2025
Начальник Держгеокадастру Харківщини Юрій Кундрюков: про результати у році, що минає, і плани на 2026-й


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Землю в Харкові за понад 16 млн грн хочуть забрати у підприємства: причина», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 15:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці через суд вимагають повернути громаді земельну ділянку рекреаційного призначення на вулиці Батумської у Харкові.".