Землю в Харкові за понад 16 млн грн хочуть забрати у підприємства: причина
Правоохоронці через суд вимагають повернути громаді земельну ділянку рекреаційного призначення на вулиці Батумської у Харкові.
За даними Харківської обласної прокуратури, у серпні 2021 року 2 га ділянки вартістю 16,7 млн грн передали в оренду приватному підприємству для реконструкції спортивної бази та будівництва об’єктів для перебування спортсменів.
Однак, правоохоронці встановили, що ділянку передали без проведення земельних торгів — під приводом того, що на ній нібито розташована одноповерхова нежитлова будівля, яка перебуває у власності орендаря.
«Втім, перевірка показала: документи, що підтверджують законність набуття цієї будівлі, її будівництво та введення в експлуатацію, відсутні. З’ясовано, що споруда була оформлена у власність на підставі договору про спільну діяльність 2013 року, однак самого договору та будь-яких підтверджуючих матеріалів у реєстраційній справі немає. За таких умов підприємство могло отримати право оренди цієї землі виключно через земельні торги», – зазначили правоохоронці.
Крім того, додали у прокуратурі, площа ділянки майже у 170 разів перевищує площу нежитлової будівлі, а необхідність використання землі саме в такому обсязі та за заявленим цільовим призначенням не доведена.
Тому правоохоронці звернулися до суду з вимогою визнати договір оренди недійсним, припинити права оренди та повернути ділянку громаді з приведенням її у придатний стан, зокрема шляхом знесення нежитлової будівлі.
13 лютого суд відкрив провадження у справі та заборонив підприємству відчужувати нежитлову будівлю до остаточного вирішення спору.
