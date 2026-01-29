Понад 143 га землі за пів мільярда гривень забирають через суд у заводу ХТЗ
Відповідно до рішення Східного апеляційного господарського суду від 27 січня, ПАТ «Харківський тракторний завод» має повернути громаді ділянку площею понад 143 га на території Роганської селищної ради Харківського району. Нормативна грошова оцінка землі становить понад пів мільярда гривень.
Завод отримав в оренду ділянку за межами населеного пункту для розміщення та експлуатації споруд підприємств машинобудівної та переробної промисловості, а також об’єктів з переробки відходів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
“Водночас з 2021 року частину орендованої землі ХТЗ фактично використовував не за цільовим призначенням — для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема кукурудзи та соняшнику. Це підтверджено висновками експертів, показаннями свідків і матеріалами кримінального провадження. Крім того, підприємство систематично не сплачувало орендну плату. Заборгованість сягнула майже 14 мільйонів гривень, а протягом 2025 року орендна плата взагалі не вносилась”, – зазначають у відомстві.
Рішенням Господарського суду Харківської області від 4 листопада 2025 року позовну заяву прокуратури про дострокове розірвання договору оренди та стягнення заборгованості було задоволено в повному обсязі. Не погодившись із цим, підприємство подало апеляційну скаргу. Східний апеляційний господарський суд 27 січня залишив рішення суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу відповідача — без задоволення.
Прокуратура вживає заходів щодо виконання судового рішення та повернення ділянки громаді.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці через суд вимагають повернути Великобурлуцькій громаді понад 15,3 га землі. За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про ділянку, розташовану за межами населених пунктів.
