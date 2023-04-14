Викрадене авто зупинили патрульні в районі ХТЗ у Харкові (фото)
Вдень 14 квітня на вулиці Михайла Водяного у Харкові працівники патрульної поліції зупинили автомобіль Seat Ibiza, який перебував у розшуку. Водій надав підроблені документи на машину.
Керманич порушив правила дорожнього руху, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, яке надав водій, були відсутні необхідні захисні елементи, а текст був не надрукований. Поліцейські виявили, що це свідоцтво було здано в архів і рахувалося за іншим автомобілем. Згодом інспектори встановили, що автомобіль перебуває в активному розшуку.
Фото: УПП у Харківській області
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка встановлюватиме обставини.
Читайте також: Викрадача авто та шістьох п’яних водіїв викрили за добу на Харківщині
Новини за темою:
Ви читали новину: «Викрадене авто зупинили патрульні в районі ХТЗ у Харкові (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 22:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 14 квітня на вулиці Михайла Водяного у Харкові працівники патрульної поліції зупинили автомобіль Seat Ibiza, який перебував у розшуку. Водій надав підроблені документи на машину.".