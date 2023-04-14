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Викрадене авто зупинили патрульні в районі ХТЗ у Харкові (фото)

Суспільство 22:59   14.04.2023
Олена Нагорна
Викрадене авто зупинили патрульні в районі ХТЗ у Харкові (фото)

Вдень 14 квітня на вулиці Михайла Водяного у Харкові працівники патрульної поліції зупинили автомобіль Seat Ibiza, який перебував у розшуку. Водій надав підроблені документи на машину.

Керманич порушив правила дорожнього руху, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, яке надав водій, були відсутні необхідні захисні елементи, а текст був не надрукований. Поліцейські виявили, що це свідоцтво було здано в архів і рахувалося за іншим автомобілем. Згодом інспектори встановили, що автомобіль перебуває в активному розшуку.


Фото: УПП у Харківській області

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка встановлюватиме обставини.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 22:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 14 квітня на вулиці Михайла Водяного у Харкові працівники патрульної поліції зупинили автомобіль Seat Ibiza, який перебував у розшуку. Водій надав підроблені документи на машину.".