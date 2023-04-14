Задержали двух причастных к организации «референдума» на Харьковщине

Правоохранители задержали 54-летнюю женщину и 43-летнего мужчину, которые во время оккупации Волчанского района занимались подготовкой псевдореферендума и агитировали жителей участвовать в незаконном голосовании.

По данным спикера УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, летом прошлого года оба коллаборанта добровольно согласились сотрудничать с российскими военными и заняли должности помощников начальника теруправления при оккупационной администрации Волчанского района.

Предатели занимались подготовкой проведения незаконного референдума на временно оккупированных территориях Харьковской области с целью их присоединения к РФ, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Коллаборанты также агитировали жителей участвовать в незаконном голосовании.

Кроме того, подозреваемые заставляли людей работать на «избирательных участках».

Также коллаборанты негативно относились к представителям украинских органов власти, правоохранителям и военнослужащим ВСУ, рассказали в СБУ.

Предателям сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1 УКУ) и по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УКУ).