Задержали двух причастных к организации «референдума» на Харьковщине
Правоохранители задержали 54-летнюю женщину и 43-летнего мужчину, которые во время оккупации Волчанского района занимались подготовкой псевдореферендума и агитировали жителей участвовать в незаконном голосовании.
По данным спикера УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, летом прошлого года оба коллаборанта добровольно согласились сотрудничать с российскими военными и заняли должности помощников начальника теруправления при оккупационной администрации Волчанского района.
Предатели занимались подготовкой проведения незаконного референдума на временно оккупированных территориях Харьковской области с целью их присоединения к РФ, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
Коллаборанты также агитировали жителей участвовать в незаконном голосовании.
Кроме того, подозреваемые заставляли людей работать на «избирательных участках».
Также коллаборанты негативно относились к представителям украинских органов власти, правоохранителям и военнослужащим ВСУ, рассказали в СБУ.
Предателям сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1 УКУ) и по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 13:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 54-летнюю женщину и 43-летнего мужчину, которые во время оккупации Волчанского района занимались подготовкой псевдорефендума и агитировали жителей участвовать в незаконном голосовании.".