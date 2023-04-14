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Затримали двох причетних до підготовки “референдуму” на Харківщині

Суспільство 13:57   14.04.2023
Вікторія Яковенко
Затримали двох причетних до підготовки “референдуму” на Харківщині Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці затримали 54-річну жінку та 43-річного чоловіка, які під час окупації Вовчанського району займалися підготовкою до  псевдореферендуму та агітували мешканців брати участь в незаконному голосуванні.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, влітку минулого року обидва колаборанти добровільно погодилися співпрацювати з російськими військовими та обійняли посади помічників начальника теруправління при окупаційній адміністрації Вовчанського району.

«Посадовці» займались підготовкою проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованих територіях Харківської області з метою їх приєднання до РФ, розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборанти також агітували мешканців брати участь у незаконному голосуванні.

Крім того, підозрювані змушували людей працювати у «виборчих дільницях».

Також колаборанти негативно ставилися до представників українських органів влади, правоохоронців та військовослужбовців ЗСУ, розповіли в СБУ.

Зрадникам повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1 ККУ) та за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 13:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 54-річну жінку та 43-річного чоловіка, які під час окупації Вовчанського району займалися підготовкою псевдореферендуму та агітували мешканців брати участь в незаконному голосуванні.".