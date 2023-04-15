Синегубов сообщил о трех пострадавших за сутки на Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов подвел итоги минувших суток. В регионе есть раненая во время обстрела и двое подорвавшихся на взрывоопасных предметах.
«За прошедшие сутки враг продолжал терроризировать обстрелами гражданское население приграничных городов и сел Харьковского, Чугуевского и Купянского районов», — отметил Синегубов в telegram.
Ранения получила 62-летняя сотрудница больницы Волчанска.
«Госпитализирована в состоянии средней тяжести», — сообщил о ней начальник ХОВА.
Еще два человека пострадали, подорвавшись на вражеских боеприпасах.
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«В Изюмском районе во время восстановительных работ подорвался и получил ранение 44-летний электромонтер Боровской РЭС. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Изюме на вражеском взрывном устройстве на рынке подорвалась 29-летняя женщина. Госпитализирована в состоянии средней тяжести», — проинформировал Синегубов.
Он подчеркнул, что минная опасность на Харьковщине остается высокой. Только за минувшие сутки в регионе обнаружили и обезвредили 167 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подвел итоги минувших суток. В регионе есть раненая во время обстрела и двое подорвавшихся на взрывоопасных предметах".