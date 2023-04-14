На Харьковщине энергетик и женщина-продавец подорвались сегодня на минах

На Изюмщине мужчина и женщина подорвались на минах, наступив на них, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Первый случай произошел около 11:00 возле села Степное, когда работники «Харьковоблэнерго» обходили линии электропередач. Один из них, 46-летний мужчина, наступил на мину, в результате ему оторвало правую стопу.

Второй инцидент произошел прямо на рынке в Изюме по ул. Цусимский. 29-летняя женщина наступила на противопехотную мину (вероятно ПФМ-1) рядом с киоском, когда убирала. Взрывом ей повредило ногу.

Пострадавших госпитализировали.