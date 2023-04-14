На Харьковщине энергетик и женщина-продавец подорвались сегодня на минах
На Изюмщине мужчина и женщина подорвались на минах, наступив на них, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Первый случай произошел около 11:00 возле села Степное, когда работники «Харьковоблэнерго» обходили линии электропередач. Один из них, 46-летний мужчина, наступил на мину, в результате ему оторвало правую стопу.
Второй инцидент произошел прямо на рынке в Изюме по ул. Цусимский. 29-летняя женщина наступила на противопехотную мину (вероятно ПФМ-1) рядом с киоском, когда убирала. Взрывом ей повредило ногу.
Пострадавших госпитализировали.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 16:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Изюмщине мужчина и женщина подорвались на минах, наступив на них, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".