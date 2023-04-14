Live
  • Пятница 14.04.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

На Харьковщине энергетик и женщина-продавец подорвались сегодня на минах

Происшествия 16:30   14.04.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине энергетик и женщина-продавец подорвались сегодня на минах

На Изюмщине мужчина и женщина подорвались на минах, наступив на них, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Первый случай произошел около 11:00 возле села Степное, когда работники «Харьковоблэнерго» обходили линии электропередач. Один из них, 46-летний мужчина, наступил на мину, в результате ему оторвало правую стопу.

Второй инцидент произошел прямо на рынке в Изюме по ул. Цусимский. 29-летняя женщина наступила на противопехотную мину (вероятно ПФМ-1) рядом с киоском, когда убирала. Взрывом ей повредило ногу.

Пострадавших госпитализировали.

Читайте также: Мины, гранаты, патроны. Как собаки из Нацгвардии на Харьковщине ищут оружие

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

16:05
«Массовая эвакуация на Харьковщине не проводится», — Синегубов
15:43
Враг обстрелял населенные пункты на Купянском направлении: есть разрушение
15:31
На Изюмщине на минах подорвались энергетик и местная жительница – Синегубов
15:01
Синегубов об ограничениях во время пасхальных служб в храмах Харьковщины
14:29
На Харьковщине из прифронтового села вывезли отца с четырьмя детьми (видео)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине энергетик и женщина-продавец подорвались сегодня на минах»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 16:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Изюмщине мужчина и женщина подорвались на минах, наступив на них, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".