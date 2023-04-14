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На Харківщині енергетик і продавчиня підірвалися сьогодні на мінах

Події 16:30   14.04.2023
Оксана Якушко
На Харківщині енергетик і продавчиня підірвалися сьогодні на мінах

На Ізюмщині чоловік та жінка підірвалися на мінах, наступивши на них, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області. 

Перший випадок стався близько 11:00 біля села Степове, коли працівники «Харківобленерго» обходили лінії електропередач. Один із них, 46-річний чоловік, наступив на міну, в результаті чого йому відірвало праву стопу.

Другий інцидент стався прямо на ринку в Ізюмі на вул. Цусімський. 29-річна жінка наступила на протипіхотну міну (ймовірно, ПФМ-1) поряд з кіоском, коли прибирала. Вибухом їй зашкодило ногу.

Постраждалих ушпиталили.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 16:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Ізюмщині чоловік та жінка підірвалися на мінах, наступивши на них, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області. ".