На Харківщині енергетик і продавчиня підірвалися сьогодні на мінах
На Ізюмщині чоловік та жінка підірвалися на мінах, наступивши на них, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Перший випадок стався близько 11:00 біля села Степове, коли працівники «Харківобленерго» обходили лінії електропередач. Один із них, 46-річний чоловік, наступив на міну, в результаті чого йому відірвало праву стопу.
Другий інцидент стався прямо на ринку в Ізюмі на вул. Цусімський. 29-річна жінка наступила на протипіхотну міну (ймовірно, ПФМ-1) поряд з кіоском, коли прибирала. Вибухом їй зашкодило ногу.
Постраждалих ушпиталили.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 16:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Ізюмщині чоловік та жінка підірвалися на мінах, наступивши на них, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області. ".