На Харківщині енергетик і продавчиня підірвалися сьогодні на мінах

На Ізюмщині чоловік та жінка підірвалися на мінах, наступивши на них, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Перший випадок стався близько 11:00 біля села Степове, коли працівники «Харківобленерго» обходили лінії електропередач. Один із них, 46-річний чоловік, наступив на міну, в результаті чого йому відірвало праву стопу.

Другий інцидент стався прямо на ринку в Ізюмі на вул. Цусімський. 29-річна жінка наступила на протипіхотну міну (ймовірно, ПФМ-1) поряд з кіоском, коли прибирала. Вибухом їй зашкодило ногу.

Постраждалих ушпиталили.