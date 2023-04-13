Міни, гранати, патрони. Як собаки з Нацгвардії на Харківщині шукають зброю

Кінологічні пари 5 Слобожанської бригади Нацгвардії активно працюють на блокпостах Харківщини. Їхнє завдання – пошук вибухових речовин.

Дмитро — досвідчений кінолог, працює на блокпостах з Ірбісом. Службовий собака належить до породи малінуа, дуже адаптивний та результативний. Ця кінологічна пара неодноразово виконувала завдання у районі проведення ООС. Наразі ж знов працюють на Харківщині.

«Зараз наша специфіка — пошук вибухових речовин, боєприпасів, зброї, яких зараз дуже багато. Або пошук серед зброї вибухових речовин, бо навіть озброєній людині, у якої є документи на зброю забороняється ввезення до міста вибухових речовин. Тому собака іноді має ігнорувати запах зброї та шукати запах вибухівки. За нашу роботу на блокпостах Харкова та Харківщини, було знайдено близько 20 гранат, понад 30 запалів для гранат (УЗРГМ) та іншого типу, щонайменше 300 набоїв, а також близько десятка освітлювальних патронів та сигнальних ракет», — розповідає гвардієць-кінолог Дмитро.

Таких результатів досягають завдяки раціональній організації роботи на блокпостах.

«Через блокпост вдень проходить тисячі машин. Собака більше сотні машин в день обшукати не може. Тільки розв’язавши задачу подвійної фільтрації можна отримати задовільний результат. Серед десяти підозрілих машин буде одна, у якій буде проводитися щось заборонене. Бувають і такі курйозні випадки, коли, скажімо, літня пара везла додому як сувенір уламки від снарядів та мін, що прилетіли їм на город, а серед них виявився нерозірваний боєприпас”, – розповів кінолог.

Тому на блокпостах знаходяться кілька кінологічних пар, і не лише з Нацгвардії, а й з інших структур системи МВС.

Дмитро з Ірбісом у Нацгвардії служить чотири роки. Але останній рік виявився для них найскладнішим.

Службові собаки мають працювати в умовах постійного стресу, не зважати на звуки вибухів чи тривоги. Вони так само потрапляють під обстріли російської артилерії. Їм довелося пережити авіаудари та ракетні атаки. Кінологічні пари 5 Слобожанської бригади також залучаються до розшукових заходів, де часто наражаються на різного роду небезпеки.

Нацгвардійці роблять все, щоб повернути своїх підопічних у комфортний стан. Їм у цьому активно допомагають харківські волонтери.

“Займаємося з Мальтою протягом шести років. Це мій друг, напарник, можна сказати однодумець. Це — невіддільна частина мого життя. Зараз вона дещо перезбуджена після роботи, зараз ми займалися заняттям з розвитку витримки, тренували координацію рухів. Вона дуже витривала, буває тридцять-сорок кіл “намотати”, бігаємо поки у мене вистачає сил”, — пояснює гвардієць-кінолог Андрій.