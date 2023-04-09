Бійці ТрО Харкова врятували з Бахмута сімейну пару та їхнього собаку (відео)

Воїни 228-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони Харкова евакуювали з Бахмута подружжя та їхнього домашнього улюбленця.

Відео опублікували в Регіональному управлінні Сил територіальної оборони “Схід” ЗСУ.

Евакуація проходила 1 квітня. До бійців батальйону надійшла інформація про необхідність евакуації цивільних з міста.

«Через постійні обстріли евакуація з Бахмуту проходила дуже швидко», – йдеться у відео.

Врятована пара подякувала воїнам харківської тероборони та побажала перемоги.