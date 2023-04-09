Бійці ТрО Харкова врятували з Бахмута сімейну пару та їхнього собаку (відео)
Воїни 228-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони Харкова евакуювали з Бахмута подружжя та їхнього домашнього улюбленця.
Відео опублікували в Регіональному управлінні Сил територіальної оборони “Схід” ЗСУ.
Евакуація проходила 1 квітня. До бійців батальйону надійшла інформація про необхідність евакуації цивільних з міста.
«Через постійні обстріли евакуація з Бахмуту проходила дуже швидко», – йдеться у відео.
Врятована пара подякувала воїнам харківської тероборони та побажала перемоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 22:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни 228-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони Харкова евакуювали з Бахмута подружжя та їхнього домашнього улюбленця.".