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Бійці ТрО Харкова врятували з Бахмута сімейну пару та їхнього собаку (відео)

Суспільство 22:01   09.04.2023
Вікторія Яковенко
Бійці ТрО Харкова врятували з Бахмута сімейну пару та їхнього собаку (відео)

Воїни 228-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони Харкова евакуювали з Бахмута подружжя та їхнього домашнього улюбленця.

Відео опублікували в Регіональному управлінні Сил територіальної оборони “Схід” ЗСУ.

Евакуація проходила 1 квітня. До бійців батальйону надійшла інформація про необхідність евакуації цивільних з міста.

«Через постійні обстріли евакуація з Бахмуту проходила дуже швидко», – йдеться у відео.

Врятована пара подякувала воїнам харківської тероборони та побажала перемоги.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 22:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни 228-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони Харкова евакуювали з Бахмута подружжя та їхнього домашнього улюбленця.".