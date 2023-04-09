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Бойцы ТрО Харькова спасли из Бахмута семейную пару и их собаку (видео)

Общество 22:01   09.04.2023
Виктория Яковенко
Бойцы ТрО Харькова спасли из Бахмута семейную пару и их собаку (видео)

Воины 228-го отдельного батальона 127-й бригады территориальной обороны Харькова эвакуировали из Бахмута супругов и их домашнего питомца.

Видео опубликовали в Региональном управлении Сил территориальной обороны «Восток» ВСУ. Эвакуация проходила 1 апреля. Бойцам батальона поступила информация о необходимости эвакуации гражданских из города.

«Из-за постоянных обстрелов эвакуация из Бахмута проходила очень быстро», — говорится в видео.

Спасенная пара поблагодарила воинов ТрО Харькова и пожелала им победы.

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Автор: Виктория Яковенко

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