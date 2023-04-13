Мины, гранаты, патроны. Как собаки из Нацгвардии на Харьковщине ищут оружие

Кинологические пары 5 Слобожанской бригады Нацгвардии активно работают на блокпостах Харьковщины. Их задача – поиск взрывчатых веществ.

Дмитрий – опытный кинолог, работает на блокпостах с Ирбисом. Служебная собака относится к породе малину, очень адаптивная и результативная. Эта кинологическая пара служила в зоне проведения ООС. Сейчас они работают на Харьковщине.



«Сейчас наша специфика – поиск взрывчатых веществ, боеприпасов, оружия, которых сейчас очень много. Или поиск среди оружия взрывчатых веществ, потому что даже вооруженному человеку, у которого есть документы на оружие, запрещается ввоз в город взрывчатых веществ. Поэтому собака иногда должна игнорировать запах оружия и искать запах взрывчатки. За нашу работу на блокпостах Харькова и Харьковщины было найдено около 20 гранат, более 30 запалов для гранат (УЗРГМ) и другого типа, по меньшей мере 300 патронов, а также около десятка осветительных патронов и сигнальных ракет», — рассказывает гвардеец-кинолог Дмитрий.

Такие результаты достигаются благодаря рациональной организации работы на блокпостах.

«Через блокпост днем проходят тысячи машин. Собака больше сотни машин в день обыскать не может. Поэтому машины проходят двойную фильтрацию. Среди десяти подозрительных машин будет одна, в которой будут везти что-то запрещенное. Бывают и такие курьезные случаи, когда, скажем, пожилая пара везла домой как сувенир обломки от прилетевших им на огород снарядов и мин, а среди них оказался неразорвавшийся боеприпас”, — рассказал кинолог.

Поэтому на блокпостах находятся несколько кинологических пар, и не только из Нацгвардии, но и других структур системы МВД.

Дмитрий с Ирбисом в Нацгвардии служит четыре года. Но последний год оказался для них самым сложным.

Служебные собаки должны работать в условиях постоянного стресса, не считаться с звуками взрывов или тревоги. Они также попадают под обстрелы русской артиллерии. Им пришлось пережить авиаудары и ракетные атаки. Кинологические пары 5 Слобожанской бригады также вовлекаются в розыскные мероприятия, где часто подвергаются разного рода опасности.

Нацгвардейцы делают все, чтобы вернуть своих подопечных в комфортное состояние. Им в этом активно помогают харьковские волонтеры.

“Занимаемся с Мальтой в течение шести лет. Это мой друг, напарник, можно сказать единомышленник. Это неотделимая часть моей жизни. Сейчас она несколько перевозбуждена после работы, сейчас занимались занятием по развитию выдержки, тренировали координацию движений. Она очень вынослива, бывает 30-40 кругов «наматывает», бегаем пока у меня хватает сил», — объясняет гвардиец-кинолог Андрей.