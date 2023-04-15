Live
  • Субота 15.04.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Синєгубов повідомив про трьох постраждалих за добу на Харківщині

Події 08:49   15.04.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про трьох постраждалих за добу на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив підсумки минулої доби. У регіоні є поранена під час обстрілу та двоє тих, хто підірвався на вибухонебезпечних предметах.

“Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів”, – зазначив Синєгубов у телеграмі.

Поранення отримала 62-річна співробітниця лікарні Вовчанська.

“Госпіталізована у стані середньої тяжкості”, – повідомив про неї начальник ХОВА.

Ще двоє людей постраждали, підірвавшись на ворожих боєприпасах.

  • Читайте також: Пошкоджено будинки та лікарню, є поранена – ДСНС про обстріли Харківщини

    • В Ізюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер Борівської РЕС. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. В Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої на ринку підірвалася 29-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості“, — поінформував начальник ХОВА.

    Він наголосив, що мінна небезпека на Харківщині залишається високою. Лише минулої доби в регіоні виявили та знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:14
    Пошкоджено будинки та лікарню, є поранена – ДСНС про обстріли Харківщини
    07:15
    Понад 20 населених пунктів Харківщини обстріляли окупанти – Генштаб
    18:44
    21 населений пункт Харківщини обстріляла армія РФ протягом доби – Генштаб
    16:05
    «Масова евакуація на Харківщині не проводиться», – Синєгубов
    15:43
    Ворог обстріляв населені пункти на Куп’янському напрямку: є руйнування – ХОВА

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про трьох постраждалих за добу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2023 в 08:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив підсумки минулої доби. У регіоні є поранена під час обстрілу та двоє тих, хто підірвався на вибухонебезпечних предметах".