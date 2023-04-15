Синєгубов повідомив про трьох постраждалих за добу на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив підсумки минулої доби. У регіоні є поранена під час обстрілу та двоє тих, хто підірвався на вибухонебезпечних предметах.
“Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів”, – зазначив Синєгубов у телеграмі.
Поранення отримала 62-річна співробітниця лікарні Вовчанська.
“Госпіталізована у стані середньої тяжкості”, – повідомив про неї начальник ХОВА.
Ще двоє людей постраждали, підірвавшись на ворожих боєприпасах.
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“В Ізюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер Борівської РЕС. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. В Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої на ринку підірвалася 29-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості“, — поінформував начальник ХОВА.
Він наголосив, що мінна небезпека на Харківщині залишається високою. Лише минулої доби в регіоні виявили та знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2023 в 08:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив підсумки минулої доби. У регіоні є поранена під час обстрілу та двоє тих, хто підірвався на вибухонебезпечних предметах".