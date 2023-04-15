Пошкоджено будинки та лікарню, є поранена – ДСНС про обстріли Харківщини

Рятувальники ДСНС повідомили, що пожеж через ворожі обстріли протягом доби в області не було, але є чергові руйнування та постраждалі.

Найбільше за минулу добу від дій ворога постраждав прикордонний Вовчанськ.

“Двічі рятувальники 47-ї ДРПЧ виїздили на перевірку місць влучання снарядів, випущених окупантами по мирним населеним пунктам. Обидва рази окупанти гатили по м. Вовчанську. Перевіркою виявлені суттєві пошкодження будівлі лікувального закладу, зруйнований один приватний будинок, ще чотири приватні домоволодіння зазнали пошкоджень і часткових руйнацій житла та надвірних забудов, одна особа поранена”, – перерахували в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення у Вовчанську отримала 62-річна співробітниця місцевої лікарні.