Синєгубов: Внаслідок обстрілу Харківщини поранено співробітницю лікарні

Сьогодні ворог обстріляв Вовчанськ, вів вогонь по медичній установі, повідомив в ефірі “Єдиних новин” начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні ворог обстріляв медичний заклад у Вовчанську. Зазнала поранення та була госпіталізована 62-річна співробітниця закладу», – розповів Синєгубов.

«На жаль, ворог продовжує обстрілювати північ нашої області, північно-східний напрямок, куп’янський напрямок, де проходить лінія фронту, ворог б’є виключно по житлових масивах. Є руйнування приватного житлового фонду», – додав Синєгубов.