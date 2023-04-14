Live
  • П’ятниця 14.04.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Синєгубов: Внаслідок обстрілу Харківщини поранено співробітницю лікарні

Події 17:48   14.04.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: Внаслідок обстрілу Харківщини поранено співробітницю лікарні

Сьогодні ворог обстріляв Вовчанськ, вів вогонь по медичній установі, повідомив в ефірі “Єдиних новин” начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні ворог обстріляв медичний заклад у Вовчанську. Зазнала поранення та була госпіталізована 62-річна співробітниця закладу», – розповів Синєгубов.

 

«На жаль, ворог продовжує обстрілювати північ нашої області, північно-східний напрямок, куп’янський напрямок, де проходить лінія фронту, ворог б’є виключно по житлових масивах. Є руйнування приватного житлового фонду», – додав Синєгубов.

Читайте також: На Харківщині енергетик і продавчиня підірвалися сьогодні на мінах

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

17:01
На Харківщині реставрують старовинне Євангеліє, яке врятували під час окупації
16:30
На Харківщині енергетик і продавчиня підірвалися сьогодні на мінах
16:05
«Масова евакуація на Харківщині не проводиться», – Синєгубов
15:43
Ворог обстріляв населені пункти на Куп’янському напрямку: є руйнування – ХОВА
15:31
На Ізюмщині на мінах підірвалися енергетик та місцева мешканка – Синєгубов

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов: Внаслідок обстрілу Харківщини поранено співробітницю лікарні»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 17:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні ворог обстріляв Вовчанськ, вів вогонь по медичній установі, повідомив в ефірі “Єдиних новин” начальник ХОВА Олег Синєгубов.".