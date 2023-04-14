Синєгубов: Внаслідок обстрілу Харківщини поранено співробітницю лікарні
Сьогодні ворог обстріляв Вовчанськ, вів вогонь по медичній установі, повідомив в ефірі “Єдиних новин” начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Сьогодні ворог обстріляв медичний заклад у Вовчанську. Зазнала поранення та була госпіталізована 62-річна співробітниця закладу», – розповів Синєгубов.
«На жаль, ворог продовжує обстрілювати північ нашої області, північно-східний напрямок, куп’янський напрямок, де проходить лінія фронту, ворог б’є виключно по житлових масивах. Є руйнування приватного житлового фонду», – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 17:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні ворог обстріляв Вовчанськ, вів вогонь по медичній установі, повідомив в ефірі “Єдиних новин” начальник ХОВА Олег Синєгубов.".