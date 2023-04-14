Синегубов: В результате обстрела Харьковщины ранена сотрудница больницы

Сегодня враг обстрелял Волчанск, вел огонь по медицинскому учреждению, сообщил в эфире «Єдиних новин» начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня враг обстрелял медицинское учреждение в Волчанске. Получила ранение и была

госпитализирована 62-летняя сотрудница заведения», — рассказал Синегубов.

«К сожалению, враг продолжает обстреливать север нашей области, северо-восточное направление, купянское направление, где проходит линия фронта, враг бьет исключительно по жилым массивам. Есть разрушение частного жилищного фонда», – добавил Синегубов.