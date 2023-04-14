Синегубов: В результате обстрела Харьковщины ранена сотрудница больницы
Сегодня враг обстрелял Волчанск, вел огонь по медицинскому учреждению, сообщил в эфире «Єдиних новин» начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня враг обстрелял медицинское учреждение в Волчанске. Получила ранение и была
госпитализирована 62-летняя сотрудница заведения», — рассказал Синегубов.
«К сожалению, враг продолжает обстреливать север нашей области, северо-восточное направление, купянское направление, где проходит линия фронта, враг бьет исключительно по жилым массивам. Есть разрушение частного жилищного фонда», – добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 17:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня враг обстрелял Волчанск, вел огонь по медицинскому учреждению, сообщил в эфире «Єдиних новин» начальник ХОВА Олег Синегубов.".