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Синегубов: В результате обстрела Харьковщины ранена сотрудница больницы

Происшествия 17:48   14.04.2023
Оксана Якушко
Синегубов: В результате обстрела Харьковщины ранена сотрудница больницы

Сегодня враг обстрелял Волчанск, вел огонь по медицинскому учреждению, сообщил в эфире «Єдиних новин» начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня враг обстрелял медицинское учреждение в Волчанске. Получила ранение и была

госпитализирована 62-летняя сотрудница заведения», — рассказал Синегубов.

«К сожалению, враг продолжает обстреливать север нашей области, северо-восточное направление, купянское направление, где проходит линия фронта, враг бьет исключительно по жилым массивам. Есть разрушение частного жилищного фонда», – добавил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 17:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня враг обстрелял Волчанск, вел огонь по медицинскому учреждению, сообщил в эфире «Єдиних новин» начальник ХОВА Олег Синегубов.".