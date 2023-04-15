Повреждены дома и больница, есть раненая — ГСЧС об обстрелах Харьковщины

Спасатели ГСЧС сообщили, что пожаров из-за вражеских обстрелов в течение суток в области не было, но есть очередные разрушения и пострадавшие.

Больше всего за минувшие сутки от действий врага пострадал приграничный Волчанск.

«Дважды спасатели 47-й ГПСЧ выезжали на проверку мест попадания снарядов, выпущенных оккупантами по мирным населенным пунктам. Оба раза оккупанты били по г. Волчанску. Проверкой выявлены существенные повреждения здания лечебного учреждения, разрушен один частный дом, еще четыре частных домовладения получили повреждения и частичные разрушения жилья и дворовых построек, 1 человек ранен», — перечислили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что ранения в Волчанске получила 62-летняя сотрудница местной больницы.