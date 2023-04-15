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В Харькове раздался взрыв, горожан призывают не покидать укрытий (обновлено)

Происшествия 10:45   15.04.2023
Оксана Горун
В Харькове раздался взрыв, горожан призывают не покидать укрытий (обновлено)

Около 10:37 в Харькове прогремел взрыв. В этот момент в городе была объявлена воздушная тревога.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

При этом информации, подтверждающей «прилет», на данный момент нет.

Позже Мельник сообщил о том, что звук, который слышали в городе, — это был контролируемый подрыв вражеской ракеты.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 10:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:37 в Харькове прогремел взрыв. В этот момент в городе была объявлена воздушная тревога".