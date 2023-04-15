В Харькове раздался взрыв, горожан призывают не покидать укрытий (обновлено)

Около 10:37 в Харькове прогремел взрыв. В этот момент в городе была объявлена воздушная тревога.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

При этом информации, подтверждающей «прилет», на данный момент нет.

Позже Мельник сообщил о том, что звук, который слышали в городе, — это был контролируемый подрыв вражеской ракеты.