В Харькове раздался взрыв, горожан призывают не покидать укрытий (обновлено)
Около 10:37 в Харькове прогремел взрыв. В этот момент в городе была объявлена воздушная тревога.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей региона оставаться в укрытиях.
При этом информации, подтверждающей «прилет», на данный момент нет.
Позже Мельник сообщил о том, что звук, который слышали в городе, — это был контролируемый подрыв вражеской ракеты.
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:37 в Харькове прогремел взрыв. В этот момент в городе была объявлена воздушная тревога".