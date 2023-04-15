Взрыв в Харькове: начальник военного гарнизона сообщил, что это было

В Харькове около 10:37 15 апреля прозвучал взрыв. Как оказалось, подрыв был контролируемым. А настолько сильный звук — так как подрывали вражескую ракету.

«Громкий звук, который слышали харьковчане — работа военных, совершивших контролируемый подрыв найденной ракеты. Но будьте внимательны и следите за сообщениями воздушной тревоги. Остается угроза вражеских обстрелов!» — предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Практически следом за этим сообщением в Харькове прозвучал отбой воздушной тревоги. Она звучала в регионе с 10:20.