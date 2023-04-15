Взрыв в Харькове: начальник военного гарнизона сообщил, что это было
В Харькове около 10:37 15 апреля прозвучал взрыв. Как оказалось, подрыв был контролируемым. А настолько сильный звук — так как подрывали вражескую ракету.
«Громкий звук, который слышали харьковчане — работа военных, совершивших контролируемый подрыв найденной ракеты. Но будьте внимательны и следите за сообщениями воздушной тревоги. Остается угроза вражеских обстрелов!» — предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Практически следом за этим сообщением в Харькове прозвучал отбой воздушной тревоги. Она звучала в регионе с 10:20.
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 10:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 10:37 15 апреля прозвучал взрыв. Как оказалось, подрыв был контролируемым. А настолько сильный звук — так как подрывали вражескую ракету".