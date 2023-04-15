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Вибух у Харкові: начальник військового гарнізону повідомив, що це було

Події 10:57   15.04.2023
Оксана Горун
Вибух у Харкові: начальник військового гарнізону повідомив, що це було

У Харкові близько 10:37 15 квітня пролунав вибух. Як виявилося, підрив був контрольований. А настільки сильний звук – бо підривали ворожу ракету.

Гучний звук, який чули харків’яни – робота військових, які здійснили контрольований підрив знайденої ракети. Але будьте уважними та слідкуйте за повідомленнями повітряної тривоги. Залишається загроза ворожих обстрілів!попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Практично слідом за цим повідомленням у Харкові пролунав відбій повітряної тривоги. Вона звучала у регіоні з 10:20.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2023 в 10:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 10:37 15 квітня пролунав вибух. Як виявилося, підрив був контрольований. А настільки сильний звук – бо підривали ворожу ракету".