Вибух у Харкові: начальник військового гарнізону повідомив, що це було

У Харкові близько 10:37 15 квітня пролунав вибух. Як виявилося, підрив був контрольований. А настільки сильний звук – бо підривали ворожу ракету.

“Гучний звук, який чули харків’яни – робота військових, які здійснили контрольований підрив знайденої ракети. Але будьте уважними та слідкуйте за повідомленнями повітряної тривоги. Залишається загроза ворожих обстрілів!” – попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Практично слідом за цим повідомленням у Харкові пролунав відбій повітряної тривоги. Вона звучала у регіоні з 10:20.