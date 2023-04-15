Вибух у Харкові: начальник військового гарнізону повідомив, що це було
У Харкові близько 10:37 15 квітня пролунав вибух. Як виявилося, підрив був контрольований. А настільки сильний звук – бо підривали ворожу ракету.
“Гучний звук, який чули харків’яни – робота військових, які здійснили контрольований підрив знайденої ракети. Але будьте уважними та слідкуйте за повідомленнями повітряної тривоги. Залишається загроза ворожих обстрілів!” – попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Практично слідом за цим повідомленням у Харкові пролунав відбій повітряної тривоги. Вона звучала у регіоні з 10:20.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2023 в 10:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 10:37 15 квітня пролунав вибух. Як виявилося, підрив був контрольований. А настільки сильний звук – бо підривали ворожу ракету".