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У Харкові пролунав вибух, городян закликають не залишати укриттів (оновлено)

Події 10:45   15.04.2023
Оксана Горун
У Харкові пролунав вибух, городян закликають не залишати укриттів (оновлено)

Близько 10:37 у Харкові пролунав вибух. У цей момент у місті було оголошено повітряну тривогу.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців регіону залишатися в укриттях.

При цьому інформації, що підтверджує “приліт”, на цей час немає.

Пізніше Мельник повідомив, що звук, який чули в місті, — це був контрольований підрив ворожої ракети.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2023 в 10:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:37 у Харкові пролунав вибух. У цей момент у місті було оголошено повітряну тривогу".