У Харкові пролунав вибух, городян закликають не залишати укриттів (оновлено)

Близько 10:37 у Харкові пролунав вибух. У цей момент у місті було оголошено повітряну тривогу.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців регіону залишатися в укриттях.

При цьому інформації, що підтверджує “приліт”, на цей час немає.

Пізніше Мельник повідомив, що звук, який чули в місті, — це був контрольований підрив ворожої ракети.