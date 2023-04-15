У Харкові пролунав вибух, городян закликають не залишати укриттів (оновлено)
Близько 10:37 у Харкові пролунав вибух. У цей момент у місті було оголошено повітряну тривогу.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців регіону залишатися в укриттях.
При цьому інформації, що підтверджує “приліт”, на цей час немає.
Пізніше Мельник повідомив, що звук, який чули в місті, — це був контрольований підрив ворожої ракети.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2023 в 10:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:37 у Харкові пролунав вибух. У цей момент у місті було оголошено повітряну тривогу".