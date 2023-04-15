Во время оккупации ГАИшник на Харьковщине «взялся за старое»
Бывший инспектор ГАИ, покинувший службу в 2011 году, решил восстановить навыки и поработать на «новую родину» по-старому.
Трудясь на оккупантов, бывший ГПСник вспомнил все, что умел, — и начал проверять без причины гражданские авто, «штрафовать» и отбирать у людей транспорт. О кратком периоде успешной ностальгии ГАИшника подробности сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«В украинских правоохранительных органах коллаборант отслужил 18 лет, закончил работу в 2011 году, его последняя должность – инспектор ГПС. Когда российские войска оккупировали Купянск, 52-летний мужчина добровольно пошел служить к ним. В так называемом «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации», которое оккупанты незаконно создали на Харьковщине, бывший правоохранитель получил должность инспектора дорожно-патрульной службы», — описал подробности событий на своей странице в facebook Болвинов.
«Инспектор» работал в «лучших традициях».
«Следователи установили: за время работы на россиян «инспектор» безосновательно проверял гражданские машины, отбирал транспорт и выполнял другие преступные приказы захватчиков», — отметил главный следователь Харьковщины.
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Отвечать за свою деятельность коллаборант не захотел. Когда Купянск освободила украинская армия, бравый «инспектор» сбежал и теперь скрывается.
«Сейчас ищем подозреваемого. Его делом занимается наш отдел расследования особо тяжких преступлений вместе с Департаментом внутренней безопасности, процессуально руководит – прокуратура области. Инспектору грозит до пятнадцати лет лишения свободы», — проинформировал Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 14:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший инспектор ГАИ, покинувший службу в 2011 году, решил восстановить навыки и поработать на «новую родину» по-старому".