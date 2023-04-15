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Во время оккупации ГАИшник на Харьковщине «взялся за старое»

Общество 14:42   15.04.2023
Оксана Горун
Во время оккупации ГАИшник на Харьковщине «взялся за старое» Фото: facebook Сергея Болвинова

Бывший инспектор ГАИ, покинувший службу в 2011 году, решил восстановить навыки и поработать на «новую родину» по-старому.

Трудясь на оккупантов, бывший ГПСник вспомнил все, что умел, — и начал проверять без причины гражданские авто, «штрафовать» и отбирать у людей транспорт. О кратком периоде успешной ностальгии ГАИшника подробности сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«В украинских правоохранительных органах коллаборант отслужил 18 лет, закончил работу в 2011 году, его последняя должность – инспектор ГПС. Когда российские войска оккупировали Купянск, 52-летний мужчина добровольно пошел служить к ним. В так называемом «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации», которое оккупанты незаконно создали на Харьковщине, бывший правоохранитель получил должность инспектора дорожно-патрульной службы», — описал подробности событий на своей странице в facebook Болвинов.

«Инспектор» работал в «лучших традициях».

«Следователи установили: за время работы на россиян «инспектор» безосновательно проверял гражданские машины, отбирал транспорт и выполнял другие преступные приказы захватчиков», — отметил главный следователь Харьковщины.

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Отвечать за свою деятельность коллаборант не захотел. Когда Купянск освободила украинская армия, бравый «инспектор» сбежал и теперь скрывается.

«Сейчас ищем подозреваемого. Его делом занимается наш отдел расследования особо тяжких преступлений вместе с Департаментом внутренней безопасности, процессуально руководит – прокуратура области. Инспектору грозит до пятнадцати лет лишения свободы», — проинформировал Болвинов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 14:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший инспектор ГАИ, покинувший службу в 2011 году, решил восстановить навыки и поработать на «новую родину» по-старому".