Під час окупації ДАІшник на Харківщині “взявся за старе”
Колишній інспектор ДАІ, який залишив службу у 2011 році, вирішив відновити навички та попрацювати на “нову батьківщину” по-старому.
Працюючи на окупантів, колишній ДПСник згадав усе, що вмів, і почав перевіряти без причини цивільні авто, “штрафувати” і відбирати у людей транспорт. Про стислий період успішної ностальгії ДАІшника подробиці повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
“В українських правоохоронних органах колаборант відслужив 18 років, закінчив роботу у 2011 році, його остання посада – інспектор ДПС. Коли російські війська окупували Куп’янськ, 52-річний чоловік добровільно пішов служити до них. В так званому “Управлінні внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації”, яку окупанти незаконно створили на Харківщині, колишній правоохоронець отримав посаду інспектора дорожньо-патрульної служби”, – описав подробиці подій на своїй сторінці у фейсбуці Болвінов.
“Інспектор” працював у “найкращих традиціях”.
“Слідчі встановили – за час роботи на росіян “інспектор” безпідставно перевіряв машини цивільних, відбирав транспорт і виконував інші злочинні накази загарбників”, – зазначив головний слідчий Харківщини.
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Відповідати за свою діяльність колаборант не схотів. Коли Куп’янськ звільнила українська армія, бравий “інспектор” втік і тепер переховується.
“Зараз шукаємо підозрюваного. Його справою займається наш відділ розслідування особливо тяжких злочинів разом з Департаментом внутрішньої безпеки, процесуально керує – прокуратура області. “Інспектору” загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі”, – поінформував Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2023 в 14:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній інспектор ДАІ, який залишив службу у 2011 році, вирішив відновити навички та попрацювати на “нову батьківщину” по-старому".