На Харьковщине на Пасху медики «скорой» приняли роды в дороге (фото)

16 апреля, в Харьковской области в автомобиле «скорой» родилась девочка.

Бригада экстренной помощи в составе фельдшеров Николая Кряченко, Нины Гладкоскок и водителя Виктора Праса помогла появиться на свет девочке, оказав акушерскую помощь жительнице Харьковщины.

«Искренне радуемся, когда работники центра становятся свидетелями и помощниками при таком замечательном событии. Желаем маме и ребенку здоровья и мира», — пишут на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.