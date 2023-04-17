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На Харьковщине на Пасху медики «скорой» приняли роды в дороге (фото)

Происшествия 13:03   17.04.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине на Пасху медики «скорой» приняли роды в дороге (фото)

16 апреля, в Харьковской области в автомобиле «скорой» родилась девочка.

Бригада экстренной помощи в составе фельдшеров Николая Кряченко, Нины Гладкоскок и водителя Виктора Праса помогла появиться на свет девочке, оказав акушерскую помощь жительнице Харьковщины.

«Искренне радуемся, когда работники центра становятся свидетелями и помощниками при таком замечательном событии. Желаем маме и ребенку здоровья и мира», — пишут на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

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Фото: КНП ХОР «Центр ЭМП и МК»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 13:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 апреля, в Харьковской области в автомобиле «скорой» родилась девочка.".