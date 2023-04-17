На Харьковщине на Пасху медики «скорой» приняли роды в дороге (фото)
16 апреля, в Харьковской области в автомобиле «скорой» родилась девочка.
Бригада экстренной помощи в составе фельдшеров Николая Кряченко, Нины Гладкоскок и водителя Виктора Праса помогла появиться на свет девочке, оказав акушерскую помощь жительнице Харьковщины.
«Искренне радуемся, когда работники центра становятся свидетелями и помощниками при таком замечательном событии. Желаем маме и ребенку здоровья и мира», — пишут на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 апреля, в Харьковской области в автомобиле «скорой» родилась девочка.".