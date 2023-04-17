На Харківщині на Великдень медики «швидкої» прийняли пологи у дорозі (фото)
16 квітня, в Харківській області в автомобілі «швидкої» народилася дівчинка.
Бригада екстреної допомоги у складі фельдшерів Миколи Кряченка і Ніни Гладкоскок та водія Віктора Праса допомогла з’явитись на світ дівчинці, надавши акушерську допомогу мешканці Харківщини.
«Щиро радіємо коли працівники центру стають свідками та помічниками при такій чудовій події. Бажаємо мамі та дитині здоров’я та миру», – пишуть на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 13:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 квітня, в Харківській області в автомобілі «швидкої» народилася дівчинка.".