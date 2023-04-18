В центре Харькова случилась авария на водопроводе

Водяники Харькова срочно чинили трубопровод 200 мм в Троицком переулке.

«Бригады службы наружных водопроводных сетей Основянского района КП «Харьковводоканал» оперативно ликвидировали аварийную ситуацию на трубопроводе диаметром 200 мм в Троицком переулке и капитально отремонтировали смотровой колодец на улице Кооперативной», — сообщила пресс-служба КП «Харьковводоканал» 18 апреля.

По информации водяников, в процессе возникли сложности при проведении земляных работ.

«Дело в том, что на месте аварии находятся другие коммуникации городской инфраструктуры. Несмотря на трудности, опытные ремонтники поставленную задачу выполнили качественно, после чего привели в порядок территорию», — сообщил мастер районной службы водоканала Игорь Лисконог.

За минувшие сутки бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали семь повреждений на участках трубопроводов и привели в порядок восемь смотровых колодцев. На 18 апреля запланировали ликвидировать еще девять обнаруженных повреждений.