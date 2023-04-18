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В центре Харькова случилась авария на водопроводе

Общество 11:02   18.04.2023
Оксана Горун
В центре Харькова случилась авария на водопроводе Фото: КП «Харьковводоканал»

Водяники Харькова срочно чинили трубопровод 200 мм в Троицком переулке.

«Бригады службы наружных водопроводных сетей Основянского района КП «Харьковводоканал» оперативно ликвидировали аварийную ситуацию на трубопроводе диаметром 200 мм в Троицком переулке и капитально отремонтировали смотровой колодец на улице Кооперативной», — сообщила пресс-служба КП «Харьковводоканал» 18 апреля.

По информации водяников, в процессе возникли сложности при проведении земляных работ.

«Дело в том, что на месте аварии находятся другие коммуникации городской инфраструктуры. Несмотря на трудности, опытные ремонтники поставленную задачу выполнили качественно, после чего привели в порядок территорию», — сообщил мастер районной службы водоканала Игорь Лисконог.

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За минувшие сутки бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали семь повреждений на участках трубопроводов и привели в порядок восемь смотровых колодцев. На 18 апреля запланировали ликвидировать еще девять обнаруженных повреждений.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 11:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водяники Харькова срочно чинили трубопровод 200 мм в Троицком переулке".