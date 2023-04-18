У центрі Харкова сталася аварія на водопроводі
Водяники Харкова терміново лагодили трубопровід 200 мм у Троїцькому провулку.
“Бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Основ’янського району КП «Харківводоканал» оперативно ліквідували аварійну ситуацію на трубопроводі діаметром 200 мм у провулку Троїцькому та капітально відремонтували оглядовий колодязь на вулиці Кооперативній”, – повідомила пресслужба КП “Харківводоканал”.
За інформацією водяників, у процесі виникли складнощі під час проведення земляних робіт.
“Справа в тому, що на місці аварії розташовані інші комунікації міської інфраструктури. Незважаючи на труднощі, досвідчені ремонтники поставлене завдання виконали якісно, після чого впорядкували територію”, – повідомив майстер районної служби водоканалу Ігор Лісконог.
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Минулої доби бригади КП “Харківводоканал” ліквідували сім пошкоджень на ділянках трубопроводів і упорядкували вісім оглядових колодязів. Станом на 18 квітня запланували ліквідувати ще дев’ять виявлених пошкоджень.
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Ви читали новину: «У центрі Харкова сталася аварія на водопроводі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 11:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водяники Харкова терміново лагодили трубопровід 200 мм у Троїцькому провулку".