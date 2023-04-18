У центрі Харкова сталася аварія на водопроводі

Водяники Харкова терміново лагодили трубопровід 200 мм у Троїцькому провулку.

“Бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Основ’янського району КП «Харківводоканал» оперативно ліквідували аварійну ситуацію на трубопроводі діаметром 200 мм у провулку Троїцькому та капітально відремонтували оглядовий колодязь на вулиці Кооперативній”, – повідомила пресслужба КП “Харківводоканал”.

За інформацією водяників, у процесі виникли складнощі під час проведення земляних робіт.

“Справа в тому, що на місці аварії розташовані інші комунікації міської інфраструктури. Незважаючи на труднощі, досвідчені ремонтники поставлене завдання виконали якісно, після чого впорядкували територію”, – повідомив майстер районної служби водоканалу Ігор Лісконог.

Минулої доби бригади КП “Харківводоканал” ліквідували сім пошкоджень на ділянках трубопроводів і упорядкували вісім оглядових колодязів. Станом на 18 квітня запланували ліквідувати ще дев’ять виявлених пошкоджень.