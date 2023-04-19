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Изготовлял и раздавал пророссийские агитки: на Харьковщине поймали экс-нардепа

Общество 17:00   19.04.2023
Виктория Яковенко
Изготовлял и раздавал пророссийские агитки: на Харьковщине поймали экс-нардепа Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили бывшего нардепа от запрещенной коммунистической партии, который собственноручно производил и распространял агитационные листовки в поддержку РФ.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, экснардеп, житель поселка Высокий активно занимался пророссийской пропагандой.

Он изготовлял агитационные листовки в поддержку России и распечатывал их дома на своем принтере, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. «Агитки» экс-нардеп раздавал жителям Харьковского района.

«По результатам проведения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы речи, в листовках содержится информация об оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины, которая имеет публичный характер и информационный потенциал воздействия на систему знаний, социальные установки, эмоциональную, когнитивную и мотивационную сферы, стимулируя у читателей позитивное одобрение, оправдательное отношение к вооруженной агрессии РФ», — добавили правоохранители.

Также нардеп пытался убедить жителей в «правильности» действий РФ, добавил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УК (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 17:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили бывшего нардепа от запрещенной коммунистической партии, который собственноручно производил и распространял агитационные листовки в поддержку РФ.".