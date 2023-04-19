Виготовляв та роздавав проросійські агітки: на Харківщині викрили екснардепа
Правоохоронці викрили колишнього нардепа від забороненої комуністичної партії, який власноруч виготовляв та поширював агітаційні листівки на підтримку РФ.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, екснардеп, мешканець селища Високий активно займався проросійською пропагандою.
Він виготовляв агітаційні листівки на підтримку РФ та роздруковував їх вдома на власному принтері, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Ці агітки нардеп роздавав мешканцям Харківського району.
«За результатами проведення комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи мовлення, у листівках міститься інформація щодо виправдовування збройної агресії РФ проти України, яка має публічний характер та інформаційний потенціал впливу на систему знань, соціальні установки, емоційну, когнітивну та мотиваційну сфери, стимулюючи у читачів позитивне схвалення, виправдовувальне ставлення до збройної агресії РФ», – додали правоохоронці.
Також нардеп намагався переконати мешканців у «правильності» дій РФ, додав речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України).
Читайте також: Допитував та затримував місцевих: в Ізюмі викрили «народного міліціонера»
Новини за темою:
Ви читали новину: «Виготовляв та роздавав проросійські агітки: на Харківщині викрили екснардепа»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 17:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили колишнього нардепа від забороненої комуністичної партії, який власноруч виготовляв та поширював агітаційні листівки на підтримку РФ.".