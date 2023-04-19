Виготовляв та роздавав проросійські агітки: на Харківщині викрили екснардепа

Правоохоронці викрили колишнього нардепа від забороненої комуністичної партії, який власноруч виготовляв та поширював агітаційні листівки на підтримку РФ.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, екснардеп, мешканець селища Високий активно займався проросійською пропагандою.

Він виготовляв агітаційні листівки на підтримку РФ та роздруковував їх вдома на власному принтері, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Ці агітки нардеп роздавав мешканцям Харківського району.

«За результатами проведення комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи мовлення, у листівках міститься інформація щодо виправдовування збройної агресії РФ проти України, яка має публічний характер та інформаційний потенціал впливу на систему знань, соціальні установки, емоційну, когнітивну та мотиваційну сфери, стимулюючи у читачів позитивне схвалення, виправдовувальне ставлення до збройної агресії РФ», – додали правоохоронці.

Також нардеп намагався переконати мешканців у «правильності» дій РФ, додав речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України).