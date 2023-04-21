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На Харьковщине бригада скорой добиралась к пациентке на тракторе (видео)

Общество 21:17   21.04.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине бригада скорой добиралась к пациентке на тракторе (видео) Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

В Красноградском районе Харьковской области бригаде скорой помощи помог добраться на вызов тракторист. Из-за дождя грунтовая дорога превратилась в грязевое месиво, поэтому медики не имели возможности проехать на собственном транспорте.

Как сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, около полудня 20 апреля медики получили вызов, что в селе Кирилловка человек «задыхается».

«По прибытию в село, в связи с погодными условиями и отсутствием бетонного покрытия, бригада была не в состоянии доехать, но это ее не остановило. Они обратились к местным жителям», — рассказали в центре.

На помощь пришел тракторист, который доставил бригаду к месту вызова, а потом довез больную и медиков обратно к их машине. После этого женщину госпитализировали в Красноградскую ЦРБ.

Видео: Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 21:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Красноградском районе Харьковской области бригаде скорой помощи помог добраться на вызов тракторист. Из-за дождя грунтовая дорога превратилась в грязевое месиво, поэтому медики не имели возможности проехать на собственном транспорте.".