На Харківщині бригада швидкої добиралася до пацієнтки на тракторі (відео)

У Красноградському районі Харківської області бригаді швидкої допомоги допоміг дістатися місця виклику тракторист. Через дощ ґрунтова дорога перетворилася на суцільну багнюку, тому медики не мали змоги проїхати на власному транспорті.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, близько опівдня 20 квітня медики отримали виклик, що в селі Кирилівка людина “задихається”.

“По прибуттю в село, у зв’язку з погодними умовами та відсутністю бетонного покриття, бригада була не в змозі доїхати, але це їх не зупинило. Вони звернулися до місцевих жителів”, – розповіли в центрі.

На допомогу прийшов тракторист, який доправив бригаду до місця виклику, а потім довіз хвору та медиків назад до їхньої машини. Після цього жінку ушпиталили до Красноградської ЦРЛ.

Відео: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф