На Харківщині бригада швидкої добиралася до пацієнтки на тракторі (відео)
У Красноградському районі Харківської області бригаді швидкої допомоги допоміг дістатися місця виклику тракторист. Через дощ ґрунтова дорога перетворилася на суцільну багнюку, тому медики не мали змоги проїхати на власному транспорті.
Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, близько опівдня 20 квітня медики отримали виклик, що в селі Кирилівка людина “задихається”.
“По прибуттю в село, у зв’язку з погодними умовами та відсутністю бетонного покриття, бригада була не в змозі доїхати, але це їх не зупинило. Вони звернулися до місцевих жителів”, – розповіли в центрі.
На допомогу прийшов тракторист, який доправив бригаду до місця виклику, а потім довіз хвору та медиків назад до їхньої машини. Після цього жінку ушпиталили до Красноградської ЦРЛ.
Відео: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Читайте також: У 55-річної харків’янки сталася клінічна смерть: урятувала «швидка»
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині бригада швидкої добиралася до пацієнтки на тракторі (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 21:17;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Красноградському районі Харківської області бригаді швидкої допомоги допоміг дістатися місця виклику тракторист. Через дощ ґрунтова дорога перетворилася на суцільну багнюку, тому медики не мали змоги проїхати на власному транспорті.".