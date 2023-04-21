Украли оружие и убили человека: будут судить двух братьев с Купянщины
В Харьковской области двое братьев совершили убийство и ряд других преступлений.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 8 января один из обвиняемых был в гостях у своего знакомого в Купянске. Заметив шкаф с оружием и дождавшись, когда хозяин уснул, злоумышленник украл автомат Калашникова и 30 патронов.
Другое преступление обвиняемый совершил уже совместно со своим братом. Трагическое событие произошло 27 января. Подвыпившие братья взяли с собой похищенный автомат и поехали в охотничье хозяйство, расположенное вблизи села Моначиновка.
Один из обвиняемых постучал в дверь находившегося на территории хозяйства жилого вагона и, дождавшись, когда хозяин откроет дверь, не менее шести раз из автомата выстрелил в него.
Мужчина погиб на месте. Злоумышленники проникли внутрь вагона и забрали оттуда принадлежащие хозяину инструменты, рассказали правоохранители.
Обвиняемым инкриминируют убийство по корыстным мотивам, совершенное по предварительному сговору группой лиц, разбой, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в другое помещение, в условиях военного положения (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 ККУ). А одному из них еще и похищение, а также незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 16:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области двое братьев совершили убийство и ряд других преступлений.".