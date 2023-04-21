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Вкрали зброю та вбили людину: судитимуть двох братів з Куп’янщини

Події 16:02   21.04.2023
Вікторія Яковенко
Вкрали зброю та вбили людину: судитимуть двох братів з Куп’янщини Фото: Харківська обласна прокуратура

В Харківській області двоє братів вчинили вбивство та низку інших злочинів.

За даними Харківської обласної прокуратури, 8 січня один з обвинувачених був у гостях у свого знайомого в Куп’янську. Помітивши шафу зі зброєю та дочекавшись, коли господар заснув, зловмисник викрав автомат Калашникова та 30 набоїв.

Інший злочин обвинувачений вчинив вже спільно зі своїм братом. Трагічна подія трапилась 27 січня. Брати напідпитку взяли із собою викрадений автомат та поїхали до мисливського господарства, розташованого поблизу села Моначинівка.

Один з обвинувачених постукав у двері житлового вагона, який знаходився на території господарства, та, дочекавшись, коли господар відчинить двері, здійснив у нього не менше шести пострілів з автомата.

Чоловік загинув на місці. Зловмисники проникли в середину вагона та забрали звідти інструменти, які належали господарю, розповіли правоохоронці.

Обвинуваченим інкримінують вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, розбій, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у інше приміщення, в умовах воєнного стану (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 ККУ), а одному з них — ще й викрадення, а також незаконне носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 16:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області двоє братів вчинили вбивство та низку інших злочинів.".