Вкрали зброю та вбили людину: судитимуть двох братів з Куп’янщини

В Харківській області двоє братів вчинили вбивство та низку інших злочинів.

За даними Харківської обласної прокуратури, 8 січня один з обвинувачених був у гостях у свого знайомого в Куп’янську. Помітивши шафу зі зброєю та дочекавшись, коли господар заснув, зловмисник викрав автомат Калашникова та 30 набоїв.

Інший злочин обвинувачений вчинив вже спільно зі своїм братом. Трагічна подія трапилась 27 січня. Брати напідпитку взяли із собою викрадений автомат та поїхали до мисливського господарства, розташованого поблизу села Моначинівка.

Один з обвинувачених постукав у двері житлового вагона, який знаходився на території господарства, та, дочекавшись, коли господар відчинить двері, здійснив у нього не менше шести пострілів з автомата.

Чоловік загинув на місці. Зловмисники проникли в середину вагона та забрали звідти інструменти, які належали господарю, розповіли правоохоронці.

Обвинуваченим інкримінують вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, розбій, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у інше приміщення, в умовах воєнного стану (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 ККУ), а одному з них — ще й викрадення, а також незаконне носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 ККУ).