В Харькове через суд возвращают квартиру, проданную после смерти владелицы
Прокуратура Харьковской области через суд хочет истребовать квартиру стоимостью почти 700 тысяч гривен в пользу Харьковского городского совета.
Прокуратура подала иск в интересах государства в лице Харьковского городского совета к двум физическим особам, чтобы признать наследство от умершей и истребовать имущество из чужого незаконного владения.
Прокуратура установила, что законная владелица квартиры по ул. Нестерова в Харькове умерла в октябре 2021 года. Но в ноябре того же года ее квартиру незаконно продали от имени умершей и использовали для этого паспорт усопшей. Сразу после оформления соглашения о продаже квартиру безосновательно передали в ипотеку.
Указанные обстоятельства послужили основанием, чтобы направить иск в суд от прокуратуры.
Дело рассмотрят в Коминтерновском районном суде Харькова.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 16:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура Харьковской области через суд хочет истребовать квартиру стоимостью почти 700 тысяч гривен в пользу Харьковского городского совета.".