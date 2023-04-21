В Харькове через суд возвращают квартиру, проданную после смерти владелицы

Прокуратура Харьковской области через суд хочет истребовать квартиру стоимостью почти 700 тысяч гривен в пользу Харьковского городского совета.

Прокуратура подала иск в интересах государства в лице Харьковского городского совета к двум физическим особам, чтобы признать наследство от умершей и истребовать имущество из чужого незаконного владения.

Прокуратура установила, что законная владелица квартиры по ул. Нестерова в Харькове умерла в октябре 2021 года. Но в ноябре того же года ее квартиру незаконно продали от имени умершей и использовали для этого паспорт усопшей. Сразу после оформления соглашения о продаже квартиру безосновательно передали в ипотеку.

Указанные обстоятельства послужили основанием, чтобы направить иск в суд от прокуратуры.

Дело рассмотрят в Коминтерновском районном суде Харькова.