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В Харькове через суд возвращают квартиру, проданную после смерти владелицы

Происшествия 16:45   21.04.2023
Оксана Якушко
В Харькове через суд возвращают квартиру, проданную после смерти владелицы

Прокуратура Харьковской области через суд хочет истребовать квартиру стоимостью почти 700 тысяч гривен в пользу Харьковского городского совета.

Прокуратура подала иск в интересах государства в лице Харьковского городского совета к двум физическим особам, чтобы признать наследство от умершей и истребовать имущество из чужого незаконного владения.

Прокуратура установила, что законная владелица квартиры по ул. Нестерова в Харькове умерла в октябре 2021 года. Но в ноябре того же года ее квартиру незаконно продали от имени умершей и использовали для этого паспорт усопшей. Сразу после оформления соглашения о продаже квартиру безосновательно передали в ипотеку.

Указанные обстоятельства послужили основанием, чтобы направить иск в суд от прокуратуры.
Дело рассмотрят в Коминтерновском районном суде Харькова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 16:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура Харьковской области через суд хочет истребовать квартиру стоимостью почти 700 тысяч гривен в пользу Харьковского городского совета.".