У Харкові через суд повертають квартиру, яку продали після смерті власниці
Прокуратура Харківської області через суд хоче витребувати квартиру вартістю майже 700 тисяч гривень на користь Харківської міської ради.
Прокуратура подала позов в інтересах держави в особі Харківської міської ради до двох фізичних осі, щоб визнати спадщину від умерлої та витребувати майно з чужого незаконного володіння.
Прокуратура встановила, що законною власницею квартири по вул. Нестерова у Харкові була жінка, яка померла у жовтні 2021 року. Але в листопаді того ж року її квартиру незаконно продали від імені померлої та використали паспорт покійної. Відразу після оформлення угоди про продаж квартиру безпідставно передано в іпотеку.
Вказані обставини стали підставою для направлення позову до суду від прокуратури.
Справу розглянуть у Комінтернівському районному суді Харкова.
Читайте також: Шахрай хотів привласнити квартиру в центрі Харкова вартістю 1,6 млн грн
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові через суд повертають квартиру, яку продали після смерті власниці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 16:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура Харківської області через суд хоче витребувати квартиру вартістю майже 700 тисяч гривень на користь Харківської міської ради.".