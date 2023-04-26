В поселке на Харьковщине повалили коммуниста с серпом и молотом (фото, видео)

В поселке Троицкое Лозовского района Харьковской области снесли памятник советских времен.

Как сообщили на Facebook-странице Алексеевской громады, монумент был демонтирован силами местного коммунального предприятия.

Памятник представлял собой скульптуру мужчины в сочетании с серпом и молотом, которые являются запрещенной в Украине коммунистической символикой.

Администрация громады призвала жителей сообщать о подобных «следах» имперской, коммунистической или российской деятельности.



Фото, видео: Facebook Алексеевской громады