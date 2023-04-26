В поселке на Харьковщине повалили коммуниста с серпом и молотом (фото, видео)
Фото: Facebook Алексеевской громады
В поселке Троицкое Лозовского района Харьковской области снесли памятник советских времен.
Как сообщили на Facebook-странице Алексеевской громады, монумент был демонтирован силами местного коммунального предприятия.
Памятник представлял собой скульптуру мужчины в сочетании с серпом и молотом, которые являются запрещенной в Украине коммунистической символикой.
Администрация громады призвала жителей сообщать о подобных «следах» имперской, коммунистической или российской деятельности.
Фото, видео: Facebook Алексеевской громады
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 22:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Троицкое Лозовского района Харьковской области снесли памятник советских времен.".