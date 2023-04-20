В городе на Харьковщине демонтировали доски с советскими надписями (фото)
Фото: ГО «Деколонизация. Украина»
В Валках были демонтированы две доски с советскими пропагандистскими надписями про «Великий октябрь» и «партийное слово».
Об этом сообщила общественная организация «Деколонизация. Украина».
На одной доске была надпись: «К поединкам за правое дело звал агитатор рабочих пламенным словом партийным вел на решительный бой».
На другой: «Памятник героям гражданской войны восстановлен и реконструирован к 67 годовщине Великого Октября коллективом опытного завода ФТИНТ академии наук СССР».
Теперь остались только пустые стелы, на которых крепились доски.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 13:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Валках были демонтированы две доски с советскими пропагандистскими надписями про «Великий октябрь» и «партийное слово». ".