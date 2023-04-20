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В городе на Харьковщине демонтировали доски с советскими надписями (фото)

Общество 13:27   20.04.2023
Виктория Яковенко
В городе на Харьковщине демонтировали доски с советскими надписями (фото) Фото: ГО «Деколонизация. Украина»

В Валках были демонтированы две доски с советскими пропагандистскими надписями про «Великий октябрь» и «партийное слово». 

Об этом сообщила общественная организация «Деколонизация. Украина».

На одной доске была надпись: «К поединкам за правое дело звал агитатор рабочих пламенным словом партийным вел на решительный бой».

На другой: «Памятник героям гражданской войны восстановлен и реконструирован к 67 годовщине Великого Октября коллективом опытного завода ФТИНТ академии наук СССР».

Теперь остались только пустые стелы, на которых крепились доски.

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Фото: ГО «Деколонизация. Украина»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 13:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Валках были демонтированы две доски с советскими пропагандистскими надписями про «Великий октябрь» и «партийное слово». ".