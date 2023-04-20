В городе на Харьковщине демонтировали доски с советскими надписями (фото)

В Валках были демонтированы две доски с советскими пропагандистскими надписями про «Великий октябрь» и «партийное слово».

Об этом сообщила общественная организация «Деколонизация. Украина».

На одной доске была надпись: «К поединкам за правое дело звал агитатор рабочих пламенным словом партийным вел на решительный бой».

На другой: «Памятник героям гражданской войны восстановлен и реконструирован к 67 годовщине Великого Октября коллективом опытного завода ФТИНТ академии наук СССР».

Теперь остались только пустые стелы, на которых крепились доски.

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