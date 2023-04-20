У місті на Харківщині демонтували дошки із радянськими написами (фото)
Фото: ГО “Деколонізація. Україна”
У Валках було демонтовано дві дошки з радянськими пропагандистськими написами про “Великий жовтень” та “партійне слово”.
Про це повідомила громадська організація “Деколонізація. Україна”.
На одній дошці був напис: “До двобоїв за праве діло кликав агітатор робітників полум’яним словом партійним вів на рішучій бій”.
На іншій: “Пам’ятник героям громадянської війни відновлений та реконструйований до 67 річниці Великого жовтня колективом дослідного заводу ФТІНТ академії наук СРСР”.
Тепер залишилися лише порожні стели, на яких кріпилися дошки.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 13:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Валках було демонтовано дві дошки з радянськими пропагандистськими написами про “Великий жовтень” та “партійне слово”.".