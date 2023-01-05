У Харкові знесли пам‘ятники письменнику Островському і комуністу Тихонову

Погруддя автору радянського роману «Як гартувалася сталь» Миколі Островському стояло на вулиці Чернишевській біля Муніципальної галереї та дитячої бібліотеки Київського району.

Про це повідомив Вадим Поздняков, український громадський активіст, голова громадської організації «Світанок», співзасновник проєктів Декомунізація.Україна та Мова.Харків.

«У Харкові демонтовано пам’ятник Миколі Островському! Але роботи ще дуже багато», – зазначив Позняков.

Незадовго перед поваленням на постаменті Островському невідомі написали червоною фарбою «кат».

Сьогодні ввечері стало відомо, що пам’ятник ще одному радянському діячеві повалили у Харкові.

«Декомунізація у Харкові триває! Демонтовано погруддя комуністу Миколі Тихонову. До широкомасштабного вторгнення, була ідея на його місці поставити пам’ятник Петру Болбочану. Яку пропонували Микола Харченко та Едуард Зуб. Ми зобов’язані реалізувати цю ідею», – повідомив Позняков.