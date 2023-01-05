В Харькове снесли памятники писателю Островскому и коммунисту Тихонову

Бюст автору советского романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому стоял на улице Чернышевской возле Муниципальной галереи и детской библиотеки Киевского района.

Об сносе сообщил Вадим Поздняков, украинский общественный активист, глава общественной организации «Рассвет», соучредитель проектов Декоммунизация.Украина и Мова.Харьков.

«В Харькове демонтирован памятник Николаю Островскому! Но работы еще очень много», – отметил Позняков.

Незадолго перед сносом на постаменте Островскому неизвестные написали красной краской «палач».

Сегодня вечером стало известно, что памятник еще одному советскому деятелю опрокинули в Харькове.

«Декоммунизация в Харькове продолжается! Демонтирован бюст коммунисту Николаю Тихонову. До широкомасштабного вторжения была идея на его месте поставить памятник Петру Болбочану. Которую предлагали Николай Харченко и Эдуард Зуб. Мы обязаны реализовать эту идею», – сообщил Позняков.