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В Харькове снесли памятники писателю Островскому и коммунисту Тихонову

Общество 19:06   05.01.2023
Оксана Якушко
В Харькове снесли памятники писателю Островскому и коммунисту Тихонову

Бюст автору советского романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому стоял на улице Чернышевской возле Муниципальной галереи  и детской библиотеки Киевского района.

Об сносе сообщил Вадим Поздняков, украинский общественный активист, глава общественной организации «Рассвет», соучредитель проектов Декоммунизация.Украина и Мова.Харьков.

«В Харькове демонтирован памятник Николаю Островскому! Но работы еще очень много», – отметил Позняков.

Незадолго перед сносом на постаменте Островскому неизвестные написали красной краской «палач».

Сегодня вечером стало известно, что памятник еще одному советскому деятелю опрокинули в Харькове.

«Декоммунизация в Харькове продолжается! Демонтирован бюст коммунисту Николаю Тихонову. До широкомасштабного вторжения была идея на его месте поставить памятник Петру Болбочану. Которую предлагали Николай Харченко и Эдуард Зуб. Мы обязаны реализовать эту идею», – сообщил Позняков.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 19:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бюст автору советского романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому стоял на улице Чернышевской возле Муниципальной галереи  и детской библиотеки Киевского района.".