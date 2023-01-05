В Харькове снесли памятники писателю Островскому и коммунисту Тихонову
Бюст автору советского романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому стоял на улице Чернышевской возле Муниципальной галереи и детской библиотеки Киевского района.
Об сносе сообщил Вадим Поздняков, украинский общественный активист, глава общественной организации «Рассвет», соучредитель проектов Декоммунизация.Украина и Мова.Харьков.
«В Харькове демонтирован памятник Николаю Островскому! Но работы еще очень много», – отметил Позняков.
Незадолго перед сносом на постаменте Островскому неизвестные написали красной краской «палач».
Сегодня вечером стало известно, что памятник еще одному советскому деятелю опрокинули в Харькове.
«Декоммунизация в Харькове продолжается! Демонтирован бюст коммунисту Николаю Тихонову. До широкомасштабного вторжения была идея на его месте поставить памятник Петру Болбочану. Которую предлагали Николай Харченко и Эдуард Зуб. Мы обязаны реализовать эту идею», – сообщил Позняков.
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- • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 19:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бюст автору советского романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому стоял на улице Чернышевской возле Муниципальной галереи и детской библиотеки Киевского района.".