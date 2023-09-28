На вокзалі у Харкові прибрали радянські атрибути (фото)

На залізничному вокзалі в Харкові демонтували російськомовну меморіальну дошку, серпи і молоти.

«Збито серпи і молоти з фігур, які розміщено на фасаді харківського залізничного вокзалу. Проте, треба демонтувати і самі «совкові» фігури. Як мінімум, радянського солдата», – зазначили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».

Активісти також повідомили, що на вокзалі прибрали російськомовну меморіальну дошку.