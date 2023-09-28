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На вокзалі у Харкові прибрали радянські атрибути (фото)

Суспільство 12:12   28.09.2023
Вікторія Яковенко
На вокзалі у Харкові прибрали радянські атрибути (фото)

На залізничному вокзалі в Харкові демонтували російськомовну меморіальну дошку, серпи і молоти.

«Збито серпи і молоти з фігур, які розміщено на фасаді харківського залізничного вокзалу. Проте, треба демонтувати і самі «совкові» фігури. Як мінімум, радянського солдата», – зазначили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».

Активісти також повідомили, що на вокзалі прибрали  російськомовну меморіальну дошку.

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Фото: “Деколонізація. Україна”

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 12:12;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На залізничному вокзалі в Харкові демонтували російськомовну меморіальну дошку, серпи і молоти.".