На вокзалі у Харкові прибрали радянські атрибути (фото)
На залізничному вокзалі в Харкові демонтували російськомовну меморіальну дошку, серпи і молоти.
«Збито серпи і молоти з фігур, які розміщено на фасаді харківського залізничного вокзалу. Проте, треба демонтувати і самі «совкові» фігури. Як мінімум, радянського солдата», – зазначили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».
Активісти також повідомили, що на вокзалі прибрали російськомовну меморіальну дошку.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На залізничному вокзалі в Харкові демонтували російськомовну меморіальну дошку, серпи і молоти.".